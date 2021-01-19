В Думе сочли скоординированной международную реакцию на задержание Навального

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал реакцию международных организаций на задержание российского оппозиционера Алексея Навального скоординированной.

"Здесь мы видим заранее скоординированные действия", - сказал Володин во вторник на заседании Госдумы.

Он заявил, что блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа и его сторонников в социальных сетях "требует оценки международных организаций, их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах".

"Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, Венесуэле, Белоруссии, Гонконге. (...) То же самое - их заявления по человеку, засланному к нам из Германии", - сказал Володин.

Он также призвал европейские страны прекратить использование полицией резиновых пуль и слезоточивого газа против демонстрантов, и сравнил применение водометов в зимнее время с "истязаниями времен Второй мировой войны".

"Евросоюзу следует начать с себя (...) В конце концов, восстановите законность с правами человека в своих странах, если вы хотите, чтобы вас кто-то слушал", - сказал Володин.

Задержание Навального и международная реакция на это

Навальный был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию в течение почти пяти месяцев. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил политика под стражу до 15 февраля.

На задержание Навального отреагировал спикер Европейского парламента Давид Сассоли, который назвал это "оскорблением международного сообщества, Европы, которая помогла ему спасти жизнь". Задержание российского оппозиционера также осудили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, председатель Европейского совета Шарль Мишель, министерства иностранных дел Германии, Франции, Австрии и других стран.