Западные страны призвали освободить Навального

Оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией перед вылетом в Москву Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Представители стран ЕС и США призывают власти РФ освободить российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного 17 января в аэропорту "Шереметьево".

Освобождения Навального требуют США

Вашингтон потребовал немедленного освобождения Навального. "США решительно осуждают решение России арестовать Алексея Навального. Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что его задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. Он отметил, что Штаты требуют "немедленного и безоговорочного освобождения" оппозиционера.

Аналогичный призыв прозвучал и от советника избранного президента США Джо Байдена - Джейка Салливана.

"Навального следует немедленно освободить, а виновные в ужасающем покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности", - написал он в твиттере.

Призыв стран ЕС

Возмущенную реакцию задержание Навального вызвало и в государствах Евросоюза. С призывом освобождения оппозиционера выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Я осуждаю задержание Алексея Навального российскими властями. Они должны немедленно его освободить и обеспечить ему безопасность", - написала фон дер Ляйен в твиттере. По ее словам, "задержание политических оппонентов противоречит российским международным обязательствам".

С осуждением ареста Навального выступил и председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо", - написал Мишель в воскресенье вечером в твиттере, призвав российские власти немедленно освободить его.

Вслед за ним немедленно отпустить Навального призвал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отметив, что российские власти "должны уважать права Алексея Навального". По словам главы дипломатии ЕС, высказавшегося в твиттере, "политизация судебной системы недопустима".

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли, в свою очередь, заявил, что "арест Алексея Навального в Москве является оскорблением международного сообщества, Европы, которая помогла ему спасти жизнь". "Мы просим российские власти немедленно освободить его. Мы готовы пригласить его в Европейский парламент", - написал он в твиттере.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал необъяснимым задержание Навального. "К нему должны быть применены (принципы) верховенства права и защиты гражданских свобод, которых Россия придерживается в соответствии с конституцией и международными обязательствами. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал Маас в понедельник в твиттере.

С призывом об освобождении российского оппозиционера выступил и МИД Франции. "С очень сильной обеспокоенностью Франция узнала об аресте в России Алексея Навального. Она вместе со своими европейскими партнерами следит за ситуацией самым внимательным образом и призывает к его немедленному освобождению", - говорится в твиттере французского МИД.

Обеспокоенность в связи с арестом Навального высказали и власти Австрии. "Мы обеспокоены задержанием Алексея Навального... Австрия призывает немедленно его освободить, а также провести полное и независимое расследование совершенного на него покушения", - сказано в заявлении австрийского МИД, опубликованном в твиттере.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо призвал соблюдать права Навального. "Арест Навального, прилетевшего в Россию, - это серьезное событие, вызывающее обеспокоенность. Мы призываем немедленно его освободить. Также мы надеемся, что его права будут соблюдаться", - написал он в своем твиттере.

Также прокомментировал ситуацию глава МИД Нидерландов Стеф Блок. "Арест Навального в Москве вызывает серьезную обеспокоенность. Я призываю правительство Российской Федерации немедленно освободить его и предать правосудию тех, кто покушался на его жизнь", - написал Блок в твиттер.

Лондон осуждает задержание Навального

Задержание Навального осудил и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

"Ужасает то, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден", - написал Рааб в твиттере.

"Вместо того, чтобы преследовать Навального, России следует объяснить, каким образом химическое оружие могло быть использовано на российской земле", - добавил он.

Обстоятельства задержания Навального

Как сообщили в пресс-бюро московского управления ФСИН, прибывший в воскресенье из Германии Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

В понедельник судья Химкинского городского суда рассматривает представление ФСИН об аресте Навального.