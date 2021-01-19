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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
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Минздрав сообщил о сокращении числа пациентов с COVID-19 на 7%

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В России число пациентов с коронавирусной инфекцией, которые лечатся в больницах и амбулаторно, снизилось на 6,6%, всего их пока чуть больше 1 млн человек, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве.

По его словам, в стране свободны 25% инфекционных коек, выделенных под COVID-19.

Также министр сообщил, что до конца января пройдет поставка более 2 млн доз вакцины, "все идет в штатном режиме, согласно графику", а вакцинация проводится в 2 200 пунктах по стране.

Ранее во вторник Мурашко заявил сенаторам, что по сравнению с апрелем 2020 года смертность от коронавируса удалось снизить больше чем в три раза за счет выработки единого подхода к терапии.

Хроника коронавируса. Январь.

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С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
Минздрав Михаил Мурашко коронавирус

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