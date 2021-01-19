Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 555 533+509 899

В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября

В Москве установлен антирекорд по числу умерших от коронавируса: за сутки скончались 84 человека

В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 734 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Ежесуточное количество новых случаев коронавируса в РФ стало снижаться с начала года, и во вторник приблизилось к уровню начала ноября: 9 ноября 2020 года фиксировалось 21 798 случаев. До конца прошлого года наблюдался устойчивый рост заболеваемости.

Число подтвержденных летальных исходов в РФ за сутки составило 586, в Москве зафиксированы антирекордные показатели - за сутки в столице от коронавируса скончались 84 пациента. В целом по стране за сутки выздоровели 23 262 человека.

В Москве суточный прирост случаев заражения составил 3 115 случаев, 4 532 человека были выписаны по выздоровлении.

Второй раз с начала года суточный прирост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превышает показатели Москвы. За сутки в Санкт-Петербурге выявлен 3 281 случай COVID-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 612 тыс. 800 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%), 66 623 умерших и 3 млн 002 тыс. 026 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 1 072 новых случая коронавируса зарегистрировано за сутки в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 392 - в Ростовской области, 391 - в Воронежской области, 378 - в Свердловской области, 322 - в Красноярском крае, 305 - в Вологодской области, 302 - в Челябинской области, 298 - в Хабаровском крае, 297 - в Пермском крае, 286 - в Самарской области, 282 - в Карелии.

Кроме того, 261 случай зафиксирован в Архангельской области, 259 - в Иркутской области, 255 - в Волгоградской области, 248 - в Саратовской области, 245 - в Ульяновской области, 244 - в Мурманской области, 237 - в Омской области, 234 - в Ставропольском крае, 231 - в Приморском крае, 227 - в Пензенской области, 226 - в Ленинградской области, 224 - в Кировской области, 223 - в Тверской области, 220 - в Забайкальском крае, 219 - в Ханты-Мансийском АО, 203 - в Калининградской области, 200 - в Тульской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Январь.

12
С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.15 января. Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии.14 января. Китай сообщил о первой смерти от COVID-19 за восемь месяцев.13 января. В Боливии зафиксировано 176 761 случаев коронавируса.12 января. Палестина зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Первая партия вакцины поступит в страну в течение месяца.11 января. Новый карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции введен в Израиле.11 января. В Японии у четырех человек выявили заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, который отличается от видов, обнаруженных ранее в Великобритании и ЮАР.8 января. Крупнейшие города Колумбии вернулись в режим изоляции после рекордного роста числа выявленных случаев коронавируса за неделю.8 января. В Панаме зафиксировано 273 037 случаев заражения COVID-19.7 января. На опустевшие улицы Дублина стали выходить лисы.6 января. Постояльцы дома престарелых в Бразилиа получили возможность безопасно обняться со своими близкими.1 января. Медицинские работники больницы Сан-Филиппо Нери в Риме отпраздновали Новый год в отделении интенсивной терапии.
С начала пандемии коронавируса COVID-19 число заразившихся коронавирусом в мире превысило 95 млн. На фото: тестирование в Куала-Лумпур, Малайзия.
Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

Новости по теме

Новости

Прокуратура объяснила сход лавины в КЧР принудительным спуском снега

СКР установил личность предполагаемого убийцы "Япончика"

ФСБ изъяла 30 самодельных взрывных устройств у жителя Архангельска

Пандемия коронавируса

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Бензин на московских заправках за неделю подорожал на 14-15 копеек

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело

После схода лавины в Карачаево-Черкесии возбудили уголовное дело
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Гособвинитель попросил для срочника 25 лет колонии за расстрел сослуживцев

Что случилось этой ночью: вторник, 19 января

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Навального доставили в СИЗО "Матросская тишина"

Пропавшие в Домбае туристы вышли на связь

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');