В РФ число новых случаев COVID-19 опустилось к уровню начала ноября

В Москве установлен антирекорд по числу умерших от коронавируса: за сутки скончались 84 человека

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Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 21 734 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

Ежесуточное количество новых случаев коронавируса в РФ стало снижаться с начала года, и во вторник приблизилось к уровню начала ноября: 9 ноября 2020 года фиксировалось 21 798 случаев. До конца прошлого года наблюдался устойчивый рост заболеваемости.

Число подтвержденных летальных исходов в РФ за сутки составило 586, в Москве зафиксированы антирекордные показатели - за сутки в столице от коронавируса скончались 84 пациента. В целом по стране за сутки выздоровели 23 262 человека.

В Москве суточный прирост случаев заражения составил 3 115 случаев, 4 532 человека были выписаны по выздоровлении.

Второй раз с начала года суточный прирост заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге превышает показатели Москвы. За сутки в Санкт-Петербурге выявлен 3 281 случай COVID-19.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 млн 612 тыс. 800 случаев коронавирусной инфекции (+0,6%), 66 623 умерших и 3 млн 002 тыс. 026 выписанных.

Ситуация в регионах

Еще 1 072 новых случая коронавируса зарегистрировано за сутки в Московской области, 471 - в Нижегородской области, 392 - в Ростовской области, 391 - в Воронежской области, 378 - в Свердловской области, 322 - в Красноярском крае, 305 - в Вологодской области, 302 - в Челябинской области, 298 - в Хабаровском крае, 297 - в Пермском крае, 286 - в Самарской области, 282 - в Карелии.

Кроме того, 261 случай зафиксирован в Архангельской области, 259 - в Иркутской области, 255 - в Волгоградской области, 248 - в Саратовской области, 245 - в Ульяновской области, 244 - в Мурманской области, 237 - в Омской области, 234 - в Ставропольском крае, 231 - в Приморском крае, 227 - в Пензенской области, 226 - в Ленинградской области, 224 - в Кировской области, 223 - в Тверской области, 220 - в Забайкальском крае, 219 - в Ханты-Мансийском АО, 203 - в Калининградской области, 200 - в Тульской области.

В других регионах России суточный прирост не превышает 200.