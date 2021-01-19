Памфилова предложила Венедиктову обратиться в Мосгордуму с идеей электронного сбора подписей

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила заместителю председателя Общественной палаты Москвы Алексею Венедиктову попросить Мосгордуму внести в городское законодательство норму о возможности сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Мосгордуму через "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Это Памфилова предложила Венедиктову на встрече 19 января.

Весной в России был принят закон, который позволяет собирать подписи в электронном виде через портал Госуслуг. Однако таким образом можно собрать только 50% подписей. Регионы вправе устанавливать собственные барьеры по количеству электронных подписей.