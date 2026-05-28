Сбор подписей на федеральных выборах через "Госуслуги" внедрят после анализа опыта регионов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Центризбирком предложит разрешить сбор подписей избирателей с помощью "Госуслуг" на федеральных выборах после анализа такого опыта в регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с представителями партий.

"Поясню, почему нет (возможности сбора подписей через портал Госуслуг на федеральных выборах - ИФ): потому что мы ждем, когда во всех регионах законодатели примут, проанализируем опыт и потом уже будем выходить с законодательной инициативой, (чтобы) сделать на федеральном уровне", - сказала она.

Зампредседателя комиссии Николай Булаев отметил, что на федеральных выборах такой действующей нормы для возможности сбора подписей через портал Госуслуг пока нет.

"Что касается сбора подписей через портал Госуслуг, то сегодня такие нормы в региональных законодательствах в абсолютном большинстве субъектов присутствуют, и на выборах в органы государственной власти такие подписи до 50% через портал Госуслуг можно применять", - добавил он.

