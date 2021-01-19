ЦИК согласился проводить онлайн-голосование в Москве на столичной платформе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Центризбирком разрешил проводить дистанционное электронное голосование на выборах всех уровней 13 сентября в Москве не на федеральной платформе, а на той, которую разработал город, как о том просила Общественная палата Москвы.

Об этом председатель комиссии Элла Памфилова сказала 19 января на встрече с руководством Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, отметив, что федеральное законодательство допускает такой порядок, передает пресс-служба ЦИК.

Как сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, таким образом решение о проведении дистанционного электронного голосования всех уровней на выборах в сентябре принято.

"Сегодня прошла встреча руководства Общественного штаба по наблюдению с руководством ЦИКа. И на мой вопрос Элле Памфиловой, принято ли какое-то решение по поводу того, на какой платформе, московской или федеральной, может проводиться электронное голосование в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму, Мосгордуму и муниципальных, она проинформировала меня, что Москва может проводить э-голосование на московской платформе", - сказал он.

По его словам, для этого ЦИК должен будет принять соответствующие документы, однако принципиальное решение уже принято.

"Более того, по моему предложению, а Элла Памфилова приняла к сведению, может быть принято решение, что если какие-то регионы из тех, кто будет в эксперименте, захотят проводить электронное голосование на московской платформе, то Москва предоставит такую техническую возможность, так как мы считаем, что она надежна и испытана, что очень важно, уже много-много раз", - добавил Венедиктов.

В октябре ОП Москвы направила в ЦИК просьбу разрешить провести в столице голосования на думских выборах 2021 года на московской, а не на федеральной платформе, разработанной "Ростелекомом" на базе портала Госуслуг. Такую же просьбу в ЦИК намеревалась напрвить и Мосгордума, говорил ее председатель Алексей Шапошников.

В ноябре 2020 года член ЦИК Анион Лопатин заявил, что федеральная система дистанционного электронного голосования мощнее московской платформы, в частности из-за большего числа подтвержденных пользователей (на Госуслугах около 70 млн человек).

В сентябре Памфилова говорила "Интерфаксу", что Центризбирком стремится распространить дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на все регионы страны. Однако в декабре она сказала, что на выборах 2021 года электронное голосование организуют максимум в семи регионах.

Впервые электронное голосование через Госуслуги было применено в 2019 году на выборах в Москве и Нижегородской области. В 2020 году эксперимент продлили на довыборы в Госдуму в Курской и Ярославской областях и довыборах муниципальных депутатов в Москве.

В Москве электронное голосование, эксперимент по которому был впервые проведен в трех районах на выборах в Мосгордуму в 2019 году, проходит через портал mos.ru, разработкой системы занимался департамент информационных технологий.