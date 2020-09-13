На электронном голосовании в Москве победили поддержанные ЕР кандидаты

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - По итогам электронного голосования на дополнительных муниципальных выборах в Москве лидируют кандидаты, поддержанные партией "Единая Россия", сообщил председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Единая Россия" и там, и там (в Бабушкинском районе и Марьино - ИФ) лидирует с большим отрывом - 26-25% и 42-41%. Теперь мы ждем, каким образом бумажное голосование, досрочное, надомное, традиционное, скорректирует эти цифры", - сказал Венедиктов журналистам в общественном штабе в воскресенье.

Он отметил, что на первом и втором месте в Бабушкинском районе оказались кандидаты в депутаты, поддержанные "Единой Россией": Лидия Киселева заняла первое место с 26% голосов, Илья Лифанцев - второй с 25% голосов. Другие кандидаты набрали на электронном голосовании менее 10%.

"В Марьино на первом месте госпожа (Галина) Андреева, главврач больницы, поддержанная "Единой Россией", - 41%, на втором месте (Антон) Архитский, поддержанный "Единой Россией", - 21%", - сообщил Венедиктов.

По его данным, окончательная явка онлайн-голосования на дополнительных муниципальных выборах в Москве составила 94,6%.

"Из 318 человек, которые зарегистрировались на онлайн-голосование, 20% или 62 человека проголосовали бюллетенями на своих участках (...) Окончательная явка по электронному голосованию, с учетом этих 62 человек, перебила явку на выборах в Мосгордуму 2019 года и по поправкам к Конституции - 94,6%", - сказал Венедиктов журналистам в штабе.

Он также сообщил, что по решению штаба состоится ручной пересчет голосов на двух участках: в Марьино на участке №1468 и на участке №524 в Бабушкинском районе.

13 сентября в Москве состоялись дополнительные выборы муниципальных депутатов в районах Марьино и Бабушкинском. Онлайн-голосование проходило с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.