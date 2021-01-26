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ЦИК в апреле проведет опрос для отработки электронного голосования

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Центризбирком в апреле проведет опрос о главных достопримечательностях в регионах, чтобы протестировать систему дистанционного электронного голосования, подтвердила председатель комиссии Элла Памфилова. Ранее о таком тестировании сообщали "Ведомости" со ссылкой на источники.

"В прошлом году в ходе тренировки голосующим предлагалось выбрать из перечня главную достопримечательность региона. Думаю, что и в этот раз мы пойдем по этому пути", - сказала Памфилова, ее слова приводятся в телеграм-канале Центризбиркома.

Она заверила, что голосующим не будут задавать никаких провокационных вопросов, "тем более таких, как болезненная для значительной части нашего общества тема выноса тела Ленина из Мавзолея".

Тему Мавзолея назвали среди возможных источники "Ведомостей". Один из них также допускал опрос по темам благоустройства.

По сведениям газеты, в апреле эксперимент должен пройти только в нескольких регионах и их будет от пяти до двадцати, их список еще не определен. По результатам этой проверки систему затем могут проверить на общероссийском уровне.

В декабре 2021 года член ЦИК Антон Лопатин сообщил "Интерфаксу", что комиссия в рамках традиционных общероссийских тренировок Государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы" планирует провести тестирование дистанционного электронного голосования в регионах России в марте-апреле 2021 года.

По его словам, решение о выборе регионов, где будет проходить онлайн-голосование, будет приниматься, исходя из нескольких составляющих: по количеству сопоставленных пользователей единого портала Госуслуг и уровню IT-грамотности.

В сентябре текущего года Памфилова в интервью "Интерфаксу" заявляла, что ЦИК стремится к тому, чтобы реализовать дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму во всех регионах страны.

Центризбирком Элла Памфилова Антон Лопатин Владимир Ленин

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