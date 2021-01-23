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Акции в поддержку Навального прошли в городах Юга и Северного Кавказа

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Жители ряда крупных городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в субботу приняли участие в несогласованных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В Ростове-на-Дону акция прошла возле Донской государственной публичной библиотеки. В общей сложности в ходе протеста были задержаны более 10 человек, однако официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" не располагает.

В Астрахани аналогичная акция прошла без происшествий и задержаний. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области, в ней приняли участие более 400 человек. По ее данным, полиция не вмешивалась в происходящее, только предупреждала о необходимости надевать маски, держать дистанцию, а также не выходить на проезжую часть.

В Волгограде участники протеста собрались в сквере Симбирцева и проследовали до Аллеи Героев. На протяжении всей акции их сопровождала полиция, которая предупреждала о том, что акция не согласована.

Полицейские задержали депутата гордумы Волгограда от партии КПРФ Илью Кравченко. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале. По словам Кравченко, в митинге он участвовал с целью "фиксировать происходящее для последующего информирования граждан". "Меня задержали, пока говорил с прессой. Сейчас в автозаке", - написал депутат.

В Краснодарском крае несанкционированные акции в субботу проходили в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике, Армавире и Сочи.

В Ставрополе люди собрались неподалеку от предполагаемого места проведения акции - в сквере на проспекте Карла Маркса и затем начали следовать к площади Ленина.

Также несанкционированные акции прошли в городах Пятигорск и Ессентуки.

В Махачкале на несогласованный митинг вышли порядка 30 человек. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального МВД, участников акции доставили в отделы полиции для установления личности. На данный момент уже всех отпустили. Больше нет никаких незаконных мероприятий, отметили в ведомстве.

Акции в поддержку Алексея Навального

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НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
ЮФО Северный Кавказ Алексей навальный

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