В Петербурге задержали напавшего на инспекторов ДПС мужчину

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Оперативники уголовного розыска Петербурга нашли мужчину, который накануне напал на двух сотрудников ДПС на Сенатской площади, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в воскресенье.

Как рассказали в полиции, ночью неподалеку от места проживания на улице Даниила Хармса был задержан 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы.

По информации собеседника агентства, мужчина признался, что днем 23 января запрыгнул на эвакуатор, а когда инспектор ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. Задержанный добавил, что при попытке задержания он также ударил коллегу пострадавшего и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

Нападение на сотрудника ДПС у Исаакиевского собора попало на видео. Неизвестный набросился с кулаками на полицейского, регулирующего дорожное движение, а после убежал. Люди помогли пострадавшему подняться. pic.twitter.com/1qWOb7t4aj — 78 | НОВОСТИ (@good78news) January 23, 2021

Как сообщалось, после инцидента СК Петербурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ведомстве отметили, что инцидент произошел во время несогласованного митинга.