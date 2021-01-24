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В Петербурге задержали напавшего на инспекторов ДПС мужчину

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Оперативники уголовного розыска Петербурга нашли мужчину, который накануне напал на двух сотрудников ДПС на Сенатской площади, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в воскресенье.

В РоссииВ Петербурге завели дело после нападения на двух инспекторов ДПСЧитать подробнее

Как рассказали в полиции, ночью неподалеку от места проживания на улице Даниила Хармса был задержан 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы.

По информации собеседника агентства, мужчина признался, что днем 23 января запрыгнул на эвакуатор, а когда инспектор ДПС попытался его оттуда снять, ударил полицейского. Задержанный добавил, что при попытке задержания он также ударил коллегу пострадавшего и скрылся. Обоим сотрудникам полиции потребовалась медицинская помощь.

Как сообщалось, после инцидента СК Петербурга возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ведомстве отметили, что инцидент произошел во время несогласованного митинга.

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