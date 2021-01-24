В РФ на поддержку мукомолов и хлебопеков направят почти 5 млрд рублей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между российскими регионами 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлебобулочные изделия, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

Как отмечает пресс-служба, утвержденное Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина.

В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей - на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу, уточняется в кабмине.

Правительство повысило пошлины на ряд сельхозтоваров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.