В Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акции

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка пришел в воскресенье с извинениями к госпитализированной женщине, которая накануне получила травму во время несогласованной акции в городе.

"От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми", - сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД.

Отмечается, что Музыка пообещал "тщательно, со всей объективностью разобраться в данной ситуации" и при необходимости оказать пострадавшей посильную помощь.

Накануне МВД сообщило о проверке обстоятельств травмирования 54-летней жительницы Луги во время несанкционированной акции в Петербурге на площади Восстания.

Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Несогласованные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в минувшую субботу во многих городах страны.