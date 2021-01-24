Песков заявил, что в субботних акциях участвовало мало людей

На несогласованной акции в поддержку Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции устраивают те, кто пытается раскачать ситуацию, но в прошедших накануне акциях приняло участие не так много граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это выгодно тем, кто хочет дальше качать ситуацию. На самом деле не качается, потому что, вы не забывайте, вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - сказал Песков в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1"(ВГТРК).

Он подчеркнул, что много людей голосовало за поправки в Конституцию. "Если цифры сопоставить, то поймете, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России", - заметил Пескова.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул: "Я с уважением отношусь ко всем точкам зрения, но я категорически против участия в незаконных акциях, потому что иной оценки там быть не может, это нарушение закона".

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны, включая Москву.

В столице были задержаны сотни людей, 29 человек попали в больницу, но вскоре были выписаны. Возбуждены уголовные дела.