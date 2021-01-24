Все пострадавшие на акции в Москве выписаны из больниц

По официальным данным, в больницы попали 29 человек, источник сообщил о 60 обратившихся за помощью

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В столичных больницах нет ни одного пострадавшего во время субботних несанкционированных акций, все отпущены домой, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Там отметили, что приемные отделения больниц накануне были доставлены 29 человек, им оказали помощь.

Тем временем информированный источник в медицинских кругах сообщил "Интерфаксу", что медпомощь потребовалась 60 участникам несанкционированной властями акции в Москве, а в больницы попали "около 30 граждан из числа обратившихся". По его словам, остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

Ранее также сообщалось, что, по данным приложения "Социальный мониторинг", на несанкционированной акции на Пушкинской площади находились 19 человек, зараженных COVID-19 и нарушивших условия карантина.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в субботу во многих городах страны.