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Глава МИД Франции оказался впечатлен "успехом манифестаций" в РФ

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан счел "впечатляющим успех манифестаций" в России. Об этом он сказал в воскресенье в передаче "Политические вопросы" на канале France Inter.

Он отметил, что видит в аресте российскими властями оппозиционера Алексея Навального и в их реакции на протестное движение вызывающее беспокойство проявление авторитаризма.

"Я считаю, что недопустимо ставить под вопрос правовое государство этими коллективными и превентивными арестами", - сказал Ле Дриан.

Он отметил, что "дело Навального" возникло не вчера". История началась еще в августе. "Мы еще тогда заявили, и я повторяю это сегодня российским властям, что надо пролить весь свет на "дело Навального".

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли 23 января во многих городах страны.

Акции в поддержку Алексея Навального

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Новосибирск
Франция Жан-Ив Ле Дриан

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