Главный онколог Минздрава опроверг запрет раковым больным прививаться от COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Онкологические заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса перпаратом "Спутник V", заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн, ссылаясь на инструкцию к этой вакцине.

Однако, по его словам, все, "кто имеет в анамнезе онкологическое заболевание и желает вакцинироваться, должны согласовать свои действия с лечащим врачом".

"Таким пациентам требуется повышенный контроль и тщательное наблюдение", - объяснил Каприн.

Ранее стало известно, что Минздрав внес в инструкцию для вакцины "Спутник V" рекомендацию для пациентов со злокачественными новообразованиями, инструкция опубликована на сайте "Гарант.ру". В ней говорится, что с учетом недостатка информации вакцинация может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными опухолями. Также в ней сказано, что у больных с иммуносупрессивной террапией и иммунодефицитом от вакцинации может не развиться достаточный иммунный ответ.