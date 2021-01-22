Эпидемиолог предложил переболевшим COVID-19 не прививаться до осени

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Переболевшие коронавирусом могут отложить вакцинацию от COVID-19, как минимум, до осени, заявил в эфире телеканала "Доктор" замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, переболевшие могут не опасаться так называемого "британского" штамма, так как он "принципиально не отличается от того уханьского штамма или тех штаммов, которые циркулировали, потому что даже 1% изменения в геноме не произошло".

Если же вирус мутирует значимо, будет изменена вакцина, и люди смогут ею привиться, добавил эпидемиолог.

"На антитела ориентироваться не следует никогда, потому что понятно, что антитела короткие - M живут не более двух месяцев, G - от четырех до шести. А у нас остается T-клеточная память пожизненно, которая строго типоспецифическая, и если мы встретились когда-то с этим возбудителем, мы помним о нем всю оставшуюся жизнь", - объяснил Горелов.

Поэтому он призвал не волноваться, если антитела исчезнут после вакцинации: "организм о встрече с этим коронавирусом не забудет никогда".

Ранее 22 января инфекционист из Северного государственного медицинского университета (Архангельск) Владимир Агафонов заявил, что если человек переболел COVID-19 и у него выработались антитела, ему все равно можно привиться, и вакцинация будет для него безопасной.