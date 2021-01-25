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В Дагестане осталось привить от коронавируса около 799 000 человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Дагестане, в соответствии с рекомендациями федерального Минздрава, планируют привить от коронавируса 60% взрослого населения, это около 800 000 человек. Уже получили прививку 709 жителя республики, сообщила врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева.

По ее словам, до конца февраля Дагестан получит больше 80 000 доз вакцины. Ранее сообщалось, что в регион поступило свыше 8000 доз.

"Мы готовы к проведению выездных форм вакцинации, у нас созданы десять мобильных бригад, при необходимости их количество может быть расширено. Со всеми министерствами и ведомствами отработан вопрос по проведению анкетирования тех, кто изъявил желание пройти вакцинацию, с предшествующим медицинским осмотром и назначением даты, когда приедет мобильный комплекс и осуществит вакцинацию", - сказала Беляева.

Регион закупил 60 морозильных камер для вакцины, открыл 54 стационарных пункта вакцинации, купил два автомобиля-рефрижератора для транспортировки вакцины. Для отдаленных регионов откроют дополнительные пункты вакцинации, пообещала министр.

По официальным данным, с начала пандемии в Дагестане выявили 27 352 случая COVID-19, 1219 заболевших умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 25 января 2021 годаПандемия коронавируса
Дагестан Минздрав Татьяна Беляева коронавирус

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