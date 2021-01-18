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Глава ВОЗ предупредил о последствиях неравного доступа к COVID-вакцине

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Неравенство в поставках вакцин от коронавируса COVID-19 среди стран с высоким и низким уровнем дохода подрывает усилия в борьбе с пандемией, заявил в понедельник гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Сейчас мы сталкиваемся с реальной опасностью того, что даже в то время как вакцины дают некоторым надежду, они становятся еще одним камнем в стене неравенства между имущими и неимущими в мире", - заявил Гебрейесус, выступая на открытии сессии Исполнительного совета ВОЗ.

"Правильно, что все государства хотят отдать приоритетность в вакцинации своих работников здравоохранения и пожилых жителей. Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину вперед работников здравоохранения и пожилых людей в более бедных странах", - подчеркнул гендиректор.

Он обратил внимание, что по мере распределения первых партий вакцин обещание стран обеспечить равный доступ к вакцине от COVID-19 находится под серьезной угрозой. Гебрейесус пояснил, что некоторые страны идут в обход COVAX - Глобального фонда доступа к вакцинам, повышая цены и предпринимая попытки "прыгнуть вперед очереди".

По его словам, к настоящему моменту "более 39 млн доз вакцины получили (жители) как минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода", в то время как только "одна страна с самым низким уровнем дохода получила 25 доз". "Не 25 млн, не 25 тыс., а 25", - уточнил Гебрейесус.

"Я должен быть прямолинеен: мир находится на краю катастрофического морального провала, и ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных странах мира", - заявил Гебрейесус.

Он заверил, что "вакцин будет достаточно для всех", но при этом отметил, что "прямо сейчас необходимо работать вместе... и отдать приоритет тем, кто находится в группах риска во всех странах".

Заявление генсека ООН по поводу вакцин

На прошлой неделе о проблеме равного распределения вакцин заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. "Некоторые страны осуществляют сторонние сделки, закупая (вакцины) даже сверх нужды... Вакцинационализм обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление", - заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы "производители усилили свою приверженность работе" в рамках программы COVAX, а страны по всему миру обеспечили бы достаточные поставки и справедливое распространение вакцины.

"Глобальная сплоченность спасет жизни, защитит людей и поможет победить этот ужасный вирус", - заявил Гутерриш.

Всего в мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано более 95,5 млн случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов среди инфицированных коронавирусом превышает отметку в 2 млн.

Хроника коронавируса. Январь.

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Вакцинация от коронавируса препаратом Oxford/AstraZeneca проходит в Личфилдском соборе в Англии
Хроника 09 января 2020 года – 18 января 2021 годаПандемия коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ Коронавирус

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