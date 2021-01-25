Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО местного жителя Николая Девятого, обвиняемого в нападении на двоих сотрудников ДПС на Сенатской площади 23 января.

Как сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города, Девятый будет находиться под стражей как минимум до 23 марта. Вину в инкриминируемом деянии (ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти") он признал.

По версии следствия, во время митинга в минувшую субботу Девятый в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок ударил его кулаком в лицо, сбив полицейского с ног. Убегая с места происшествия, обвиняемый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что фигурантом этого дела является местный житель - 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы. Он был задержан накануне, 24 января.

23 января в Петербурге и других городах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.