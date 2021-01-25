Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО местного жителя Николая Девятого, обвиняемого в нападении на двоих сотрудников ДПС на Сенатской площади 23 января.

Как сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города, Девятый будет находиться под стражей как минимум до 23 марта. Вину в инкриминируемом деянии (ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти") он признал.

По версии следствия, во время митинга в минувшую субботу Девятый в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать порядок ударил его кулаком в лицо, сбив полицейского с ног. Убегая с места происшествия, обвиняемый ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся.

В региональном главке МВД "Интерфаксу" сообщали, что фигурантом этого дела является местный житель - 36-летний IT-специалист коммерческой фирмы. Он был задержан накануне, 24 января.

23 января в Петербурге и других городах РФ прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург ГИБДД

Новости по теме

Новости

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

РФ завершит создание самолета МС-21, несмотря на санкции

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

"Роскосмос" подтвердил выход из лунного проекта Gateway

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');