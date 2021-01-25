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Петербуржца арестовали за брань и удар росгвардейца 23 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Куйбышевский суд Петербурга привлек к административной ответственности Николая Сытая за агрессию в адрес сотрудника Росгвардии на субботней несанкционированной акции, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Мужчина, в отношении которого составили протокол о мелком хулиганстве, получил семь суток административного ареста, говорится в пресс-релизе.

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Согласно материалам дела, вечером 23 января на Невском проспекте Сытай в ответ на законные требования военнослужащего Росгвардии прекратить нарушение общественного порядка, ударил его, схватил за форму, нецензурно выражался в его адрес, показал неприличный жест и отказался идти в служебный транспорт для составления протокола. Кроме того, правонарушитель пытался сбежать, сообщает пресс-служба.

Ранее в понедельник Октябрьский суд Петербурга на два месяца отправил в СИЗО IT-специалиста Николая Девятого за нападение на двух сотрудников ДПС на Сенатской площади во время митинга 23 января. В отношении него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального, арестованного после возвращения из Германии.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург Росгвардия

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