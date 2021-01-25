Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 194 405+447 423

Омбудсмен Петербурга оценил численность акции 23 января в 10 тыс. человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В несанкционированной протестной акции 23 января в Санкт-Петербурге одновременно принимало участие до 10 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба уполномоченного по правам человека в северной столице Александра Шишлова.

В РоссииВ Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акцииВ Петербурге полковник полиции извинился перед пострадавшей во время акцииЧитать подробнее

"На Невском проспекте участники акции на некоторое время объединились. Их было не менее 10 тыс. человек. По разным оценкам, в акции участвовало от 5 до 20 тыс. человек. Более 500 человек, в том числе случайные прохожие, были задержаны и доставлены в отделы полиции. Не смогли осветить публичное мероприятие из-за задержания не менее 16 представителей СМИ", - отмечается в сообщении.

По данным аппарата омбудсмена, 39 человек арестованы судом по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления или передвижения граждан, повлекшая нарушение общественного порядка).

В пресс-службе также отметили, что некоторые активисты провоцировали сотрудников правоохранительных органов, бросали в них снежки и картонные пакеты с молоком.

В городах РФ в субботу прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Петербург

Новости по теме

Новости

Суд арестовал обвиняемого в нападении на инспекторов ДПС в Петербурге

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Путин заявил, что не против заняться виноделием

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Путин заявил, что дворец в Геленджике ему и его близким не принадлежит

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

Минпромторг заявил о праве бизнеса решать, продавать ли "еду эконом-класса"

РФ завершит создание самолета МС-21, несмотря на санкции

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ

Путин заявил о стабилизации эпидемиологической обстановки в РФ
Пандемия коронавируса

Собянин сообщил о спаде пандемии в Москве

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

Россия заявила США протест в связи с сообщением посольства об акциях 23 января

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов

S7 запустит онлайн-сервис бронирования самолетов для личных перелетов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');