Омбудсмен Петербурга оценил численность акции 23 января в 10 тыс. человек

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В несанкционированной протестной акции 23 января в Санкт-Петербурге одновременно принимало участие до 10 тысяч человек, сообщила в понедельник пресс-служба уполномоченного по правам человека в северной столице Александра Шишлова.

"На Невском проспекте участники акции на некоторое время объединились. Их было не менее 10 тыс. человек. По разным оценкам, в акции участвовало от 5 до 20 тыс. человек. Более 500 человек, в том числе случайные прохожие, были задержаны и доставлены в отделы полиции. Не смогли осветить публичное мероприятие из-за задержания не менее 16 представителей СМИ", - отмечается в сообщении.

По данным аппарата омбудсмена, 39 человек арестованы судом по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ (организация массового скопления или передвижения граждан, повлекшая нарушение общественного порядка).

В пресс-службе также отметили, что некоторые активисты провоцировали сотрудников правоохранительных органов, бросали в них снежки и картонные пакеты с молоком.

В городах РФ в субботу прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.