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Суд Петербурга назначил штрафы и аресты 20 участникам субботней акции

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел 20 административных протоколов в отношении участников несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Рассмотрев дела, суд назначил 13 штрафов в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей и арестовал семь человек на сроки от двух до 13 суток. Правонарушителям вменялось участие в несогласованном митинге (ч.6.1 ст.20.2 КоАП РФ).

Как сообщалось, ранее в воскресенье Октябрьской районный суд Петербурга арестовал за призыв выйти на несанкционированный митинг координатора штаба Навального в Петербурге Ирину Фатьянову (на шесть суток), муниципального депутата Дениса Луговского (на семь суток), а также оштрафовал на 10 тысяч рублей безработного Юрия Балабоняна, приехавшего на акцию в северную столицу из Краснодара.

По данным пресс-службы, суды Петербурга зарегистрировали 40 материалов в отношении сторонников Навального, задержанных накануне.

Неразрешенные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Навального прошли в минувшую субботу во многих городах страны.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Санкт-Петербург

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