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Минтай подешевел почти на 10% из-за запрета экспорта в Китай

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - На Дальнем Востоке оптовые цены на минтай с 18 по 24 января снизились на 9,7%, до 65 рублей за кг из-за сохраняющейся неопределенности со сбытом продукции в Китай, сообщило Росрыболовство.

Сельдь из-за возросшего спроса на внутреннем рынке за тот же период подорожала на 4,6%.

Сейчас Дальнем Востоке идет охотоморская минтаевая путина, в ходе которой до 10 апреля планируется добыть свыше 915 000 тонн рыбы. Как правило, 70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение таких объемов. В конце декабря Китай прекратил ввозить рыбную продукцию из России, объяснив, что на упаковке обнаружился коронавирус.

Росрыболовство начало искать дополнительные холодильные и перерабатывающие мощности в стране.

Цены на другие виды рыбы на Дальнем Востоке не изменились.

Аналогичная динамика отмечена и в центральных регионах России, где цены находились под влиянием стоимости рыбы в районах промысла. Так, сельдь подорожала на 2,4%, до 87 рублей за 1 кг, минтай стал дешевле на 3,2%, до 90 рублей. Цены на другие виды рыбы были в основном стабильными, "чему способствовала положительная динамика складских запасов", отмечает Росрыболовство.

На Северо-Западе из-за роста спроса подорожала сельдь (на 6,3%, до 85 рублей за кг) и скумбрия (на 3,4%, до 150 рублей).

Розничные цены на рыбу (мороженая неразделанная) с 12 по 18 января выросли на 0,5%, с начала года - на 0,9%.

Китай коронавирус Росрыболовство

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