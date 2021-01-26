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Рыбаки РФ снизили вылов минтая из-за проблем с поставками в Китай

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ снижают вылов минтая из-за проблем с его поставками в Китай и ориентируются на вылов сельди. Группа FESCO готова помочь в хранении и транспортировке выловленной рыбы.

Как сообщает Росрыболовство, в ходе охотоморской путины к 24 января в Дальневосточном бассейне выловлено 141,5 тыс. тонн минтая, что на 18,9% (на 32,8 тыс. тонн) меньше, чем годом ранее. В частности, в Охотском море добыто 121,5 тыс. тонн минтая (на 19,6% меньше).

Как отмечается в сообщении, "заметное снижение" добычи минтая к уровню прошлого года обусловлено сохраняющейся неопределенностью с возможностью отгрузки рыбы в китайские порты. "Ряд пользователей уже переориентировал суда на промысел сельди для дальнейшей поставки продукции в страны Африки", - заявили в Росрыболовстве.

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Вылов тихоокеанской сельди увеличился на 3,6%, до 43 тыс. тонн, трески - снизился на 2,9%, до 13,2 тыс. тонн.

По данным на 24 января, на промысле минтая в Охотском море находилось 57 судов, на промысле сельди - 21, трески - 13 судов.

Проблемы с поставкой российской рыбы в Китай

Как сообщалось, в конце декабря 2020 года из-за вспышки COVID-19 среди портовых рабочих Даляня китайская сторона ужесточила карантинные меры, и единственный открытый китайский порт прекратил прием экспортных грузов. На рейде порта уже более месяца находятся 10 российских судов, которые ожидают выгрузку 32 тыс. тонн продукции.

Ситуация для российских рыбаков осложняется тем, что 1 января началась охотоморская минтаевая путина (продлится до 10 апреля), в ходе которой планируется добыть свыше 915 тыс. тонн рыбы. Как правило, 70% этой продукции уходило на китайский рынок, поскольку дальневосточные мощности не рассчитаны на переработку и хранение такого объема рыбы.

В этой ситуации Росрыболовство ищет дополнительные мощности по хранению рыбы внутри страны. Речь, в частности, идет о рефрижераторных контейнерах.

Как сообщили "Интерфаксу" в группе FESCO, ООО "Дальрефтранс" (входит в группу) готово предоставить свои рефконтейнеры для временного хранения во Владивостоке свежемороженой рыбы. "Загруженные на хранение контейнеры мы также можем отправить по железной дороге в западные регионы России без дополнительного перегруза после принятия хозяйствующим субъектом решения о пункте назначения груза", - уточнили в компании.

Кроме того, FESCO готова обеспечить отгрузку свежемороженой рыбы в рефконтейнерах железнодорожным транспортом по маршруту Владивосток - Хунчуньнань с дальнейшим довозом автотранспортом в любые города на территории Китая.

Росрыболовство Китай

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