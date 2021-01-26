Омбудсмены получили 45 жалоб из пяти регионов в связи с акциями 23 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - По итогам несанкционированных акций 23 января уполномоченные по правам человека в регионах получили 45 обращений из пяти регионов, сообщила в инстаграме уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В Москве было подано 19 жалоб, в Петербурге - "около двадцати", в том числе коллективные.

Свердловский омбудсмен получил пять обращений, в том числе о правах несовершеннолетнего, о задержании журналиста и о госпитализации.

В Ярославской области омбудсмен принял через соцсети жалобу о личной встрече с женщиной, задержанной на акции. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области получил одно обращение.

В других регионах жалоб к омбудсменам не поступало, отметила Москалькова. Она продолжает отслеживать ситуацию.

По итогам несогласованных акций в поддержку Алексея Навального только в Москве, по данным МВД, были задержаны более тысячи человек, а в Петербурге - больше полусотни. В связи с акциями возбуждаются уголовные дела, на ряд задержанных составляются административные протоколы.