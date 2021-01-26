Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
на 25.01В России 3 738 690+19 290В мире 99 718 414+524 009

Омбудсмены получили 45 жалоб из пяти регионов в связи с акциями 23 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - По итогам несанкционированных акций 23 января уполномоченные по правам человека в регионах получили 45 обращений из пяти регионов, сообщила в инстаграме уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В Москве было подано 19 жалоб, в Петербурге - "около двадцати", в том числе коллективные.

Свердловский омбудсмен получил пять обращений, в том числе о правах несовершеннолетнего, о задержании журналиста и о госпитализации.

В Ярославской области омбудсмен принял через соцсети жалобу о личной встрече с женщиной, задержанной на акции. Уполномоченный по правам человека во Владимирской области получил одно обращение.

В других регионах жалоб к омбудсменам не поступало, отметила Москалькова. Она продолжает отслеживать ситуацию.

По итогам несогласованных акций в поддержку Алексея Навального только в Москве, по данным МВД, были задержаны более тысячи человек, а в Петербурге - больше полусотни. В связи с акциями возбуждаются уголовные дела, на ряд задержанных составляются административные протоколы.

Акции в поддержку Алексея Навального

13
НовосибирскЕкатеринбургСанкт-ПетербургЯкутскМоскваИвановоВладивостокХабаровскЕкатеринбургКемеровоТомскЕкатеринбургСочи
Новосибирск
Татьяна Москалькова Алексей Навальный Москва Петербург МВД

Новости по теме

Новости

Депутаты собрали фейки по 53 темам вокруг митингов 23 января

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

Патрушев счел, что Навальный интересен Западу для дестабилизации в РФ

Российские противолодочные самолеты Ту-142 провели патрулирование близ границы с США

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

"Обувь России" будет выдавать заказы с AliExpress

Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Мишустин повысил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

СКР и прокуратура заинтересовались массовой дракой подростков в кузбасском Таштаголе

Новосибирский губернатор признался в двояком чувстве к Навальному

Новосибирский губернатор признался в двояком чувстве к Навальному

Получившая от омоновца удар в живот участница протестов обратится в СК

РФ разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');