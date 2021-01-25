Главу МВД попросили взять на контроль избиение журналистов 23 января

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять на личный контроль проверки фактов задержаний и применения насилия к журналистам, освещавшим несанкционированные протестные акции 23 января в России.

"В связи с тем, что одной из приоритетных задач СЖР является защита профессиональных прав журналистов, просим вас взять под личный контроль проведение проверок по факту задержания журналистов на предмет законности, а также по факту применения насилия и воспрепятствования осуществлению журналистской деятельности при освещении несанкционированных акций, прошедших 23 января 2021 года", - говорится в обращении, опубликованном на сайте СЖР в понедельник.

В обращении сказано, что в ходе освещения несанкционированных протестных акций, прошедших в большинстве регионов страны, полицейские задерживали журналистов, выполняющих свой профессиональный долг. "Подчеркиваем, что задержанные журналисты не принимали участия в митингах (публичном мероприятии), а освещали вышеуказанные события, однако в связи с их задержанием им не удалось выполнить редакционные задания, то есть осуществить в полной мере свою профессиональную деятельность", - говорится в обращении.

Кроме того, у значительной части задержанных журналистов имелся видимый отличительный знак представителя СМИ, либо жилет с надписью "Пресса".

Пострадавшие и задержанные журналисты

Так, по имеющейся информации, в Уфе был задержан шеф-редактор радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" член Совета по правам человека при главе Башкирии Руслан Валиев, в Казани - журналисты ИА "Татар-информ", корреспонденты и операторы телеканала "Эфир", Progorod, Kazanfirst, "Казанского репортера". В Екатеринбурге более двух часов не выходил на связь фотограф портала 66.RU Алексей Школа. Имеется информация о задержании журналистов в Курске, Петрозаводске, Рязани.

"Также имеется информация о том, что в отношении ряда журналистов зарегистрированных СМИ было применено физическое насилие сотрудниками полиции, а именно в отношении журналиста "Медузы" Кристины Сафоновой, корреспондента "Новой газеты" Елизаветы Кирпановой и ряда других журналистов. Во время освещения указанных событий в центре Москвы протестующими совершено нападение на корреспондента "Царьград ТВ", ему порвали куртку, облили краской и подвергли его избиению", - говорится в обращении.

В нем отмечается, что законом "О СМИ" установлено, что поиск, получение, производство и распространение массовой информации не подлежат ограничениям, за исключением случаев, установленных законом. В данном же случае, журналисты, выполняя свой долг перед обществом, подверглись физическому насилию.

Ранее Соловьев сообщил "Интерфаксу", что по данным СЖР во время протестных акций были задержаны порядка 40 журналистов, большинство из которых отпустили сразу или после прибытия в отдел полиции.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны.