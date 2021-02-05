Роскомнадзор и силовики согласились определить отличительные знаки СМИ для митингов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Представители Росгвардии, МВД и Роскомнадзора сообщили Союзу журналистов России, что они согласны обсудить отличительные знаки журналистов, которые работают на массовых акциях, сообщил "Интерфаксу" председатель СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, проблему в ближайшее время обсудит рабочая группа, собранная из представителей всех четырех организаций.

1 февраля Соловьев предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, руководителю Роскомнадзора Андрею Липову и директору Росгвардии Виктору Золотову с предложением разработать унифицированный знак сотрудника СМИ, освещающего массовые акции.

"На мое обращение отреагировали. Мне звонили люди из Росгвардии и сообщили, что они всегда готовы встретиться и что они обсуждают эту тему. Вчера мне пришли предложения из Роскомнадзора. Я не буду даже вам говорить, какого цвета они предлагают сделать жилеты, это пока тайна, но не желтые и не синие точно. МВД тоже подключается", - сказал Соловьев 5 февраля.

"Мы сейчас активно ведем переговоры для создания рабочей группы для определения этих всех критериев, знаков, признаков. Я думаю, что в ближайшее время уже может быть создана рабочая группа, и достаточно быстро она сможет выработать какие-то предложения", - добавил он.

Пока неясно, за чей счет будут выпускаться жилеты для журналистов. Соловьев допустил, что будет предложен некий образец, по которому каждая редакция будет заказывать для своих корреспондентов эти жилеты.

Также СЖР планирует обсудить с МВД возможность создать регламент действий полицейских в отношении журналистов.

По словам Соловьева, все выдвинутые идеи поддержал председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В дни акций проходили многочисленные задержания, в том числе полицейские задерживали журналистов. Также журналистов задерживали 2 февраля в Москве, когда проходил суд над Навальным и затем прошла стихийная акция в его поддержку.

Сейчас предполагается, что у журналистов, которые освещают акции, должны быть при себе пресс-карта или редакционное удостоверение, редакционное задание освещать данное мероприятие, а также на нем должен быть жилет с крупной надписью "Пресса". На последних акциях некоторые журналисты жаловались, что их задерживали, даже если у них были и необходимые документы, и жилет. В СЖР отмечали, что даже если корреспондентов отпускали затем из отделения полиции без составления протокола, через несколько часов после задержания, это все равно нарушало их работу.

Центр правовой защиты журналистов СЖР предложил разработать специальный регламент для МВД, чтобы избежать случаев длительного задержания сотрудников СМИ полицией под предлогом проверки документов, как это было на последних акциях.