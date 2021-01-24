СЖР сообщил о нескольких десятках задержанных на акциях журналистов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Порядка 40 журналистов были задержаны на несанкционированных акциях в российских городах в субботу, но почти все сразу отпущены после проверки документов, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Пока точную цифру я сказать не могу, но примерно несколько десятков, около 40 или больше журналистов были задержаны, практически сразу почти все были отпущены или доставлены в отделения и после этого отпущены. Несколько человек получили ранения во время столкновений, но не тяжелые, у кого-то была разбита техника", - сказал Соловьев.

СЖР намерен разобраться во всех известных случаях, когда журналисты пострадали при выполнении своего профессионального долга, пообещал глава СЖР. Он заявил, что при необходимости Центр правовой защиты журналистов готов оказать помощь пострадавшим. В целом, по его словам, в подавляющем большинстве случаев журналистам никто не мешал освещать акции.

Соловьев отметил, что, по многочисленным трансляциям с места событий и сообщениям коллег, работавших на месте событий, можно сделать вывод, что "журналисты, которые были в ярко-желтых или в ярко-синих жилетах, свободно передвигались даже между рядами полицейских и росгвардейцев, где их спокойно пропускали, а в случае задержаний - сопровождали каждого задержанного".

"Были случаи, когда, действительно, журналистов в каких-то городах было больше, чем протестующих. В Москве на Пушкинской было, может быть, несколько сотен журналистов из разных изданий, в том числе иностранных, они включались в прямой эфир", - рассказал Соловьев.

Больше всего представителей СМИ задержали в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении, размещенном на сайте СЖР в субботу.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли в субботу во многих городах страны.