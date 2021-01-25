Получившая от омоновца удар в живот участница протестов обратится в СК

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Жительница города Луга Маргарита Юдина, которая пострадала во время не согласованной властями акции в Петербурге 23 января, намерена обратиться в Следственный комитет, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", которое будет представлять интересы женщины.

"Я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня", - привели слова Юдиной в "Команде 29".

"В ближайшее время мы встретимся с ней лично, узнаем детали произошедшего и обсудим стратегию защиты ее интересов", - отметил адвокат объединения Евгений Смирнов.

54-летняя жительница города Луга Ленобласти попала в больницу после того, как сотрудник полиции на ходу пнул ее в живот во время не согласованной акции протеста в Петербурге 23 января. Видео инцидента, произошедшего на Площади Восстания, распространили петербургские СМИ.

В МВД России сообщили, что обстоятельств травмирования женщины проверяются. От имени ведомства извинения Юдиной принес начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти полковник полиции Сергей Музыка, навестивший ее в больнице.