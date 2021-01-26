Песков счел, что с участниками беспорядков 23 января диалог невозможен

По его словам, случаев беспрецедентной агрессии против полиции было несравнимо больше, чем нежелательных действий ОМОНа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на акциях оппозиции 23 января имели место беспорядки, диалога с их участниками быть не может, а их организаторы должны преследоваться по закону.

"Люди, которые вышли на незаконную акцию, они являются нарушителями закона. Это первое. Люди, которые имеют определенные вопросы, они, конечно, заслуживают того, чтобы на эти вопросы последовал ответ. Но эти вопросы нужно задавать в рамках закона, для этого существуют средства массовой информации, где можно выступать и озвучивать свою позицию", - сказал Песков журналистам во вторник.

"Те, кто вышел на незаконную акцию протеста и участвовал в беспорядках, нападал на представителей органов правопорядка - это уже серьезные правонарушения, которые должны преследоваться по закону. С ними диалога быть не может, я в этом убежден", - подчеркнул Песков.

"Беспрецедентная" агрессия протестующих в сравнении с грубостью полиции

Он заявил, что участники несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли во многих городах страны в прошлую субботу, были чрезвычайно агрессивны. "Крайняя напряженность ситуации в определенных городах была спровоцирована исключительно агрессивными участниками этих самых акций. Здесь не может быть и не должно быть ни сомнений, ни вопросов ни у кого", - сказал Песков.

Он отметил, что "уровень насилия со стороны участников этих акций был достаточно беспрецендентным". "Они вели себя чрезвычайно агрессивно и, конечно, случаев агрессии против представителей органов правопорядка было несравнимо больше, чем нежелательных проявлений в том, как действовали полицейские и ОМОНовцы", - отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что были печальные моменты необоснованной грубости со стороны представителей органов правопорядка. "На это моментально отреагировали и руководство полиции и руководство ОМОН, и сами сотрудники, которые допустили такие действия. Там и разбирательства служебные ведутся. Об этом незамедлительно было сообщено", - сказал он.

По словам Пескова, в ходе протестных акций 23 января многие почувствовали на себе воздействие провокаторов из среды несогласных. "Многие почувствовали на себе их прямое воздействие, физическое. Многие из правоохранителей почувствовали это на себе. Мы все с вами помним водителя, который лишился глаза благодаря этим "мирным" несогласным", - сказал пресс-секретарь президента.

По его словам, "в этом заключается большая опасность и об этом говорит президент".

Ранее сообщалось, что в ходе инцидента на Трубной площади в центре Москвы 23 января участники несанкционированной акции заблокировали, а затем напали на автомобиль со спецсигналом и избили водителя.