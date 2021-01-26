Новосибирский губернатор признался в двояком чувстве к Навальному

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил профессиональную работу полиции на несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января и признался, что испытывает к оппозиционному политику двоякое чувство. Журналисты перед этим спросили его, как он отнесся к прошедшей акции.

"К человеку, можно сказать, политическому деятелю у меня к господину Навальному двоякое чувство - презрение и жалость", - сказал губернатор.

Он считает, что по масштабу Навальный несопоставим по своему масштабу с действующим президентом России, а кроме того, он действует "под управлением своих покровителей из-за рубежа".

"Серьезную политическую роль он играть не может", - считает Травников.

По данным губернатора, примерно треть участников несанкционированной акции в субботу пришла на нее безотносительно Навального. Несовершеннолетних среди задержанных участников митинга и шествия не было, добавил он.

По данным полиции, в шествии и митинге в поддержку Навального 23 ноября в Новосибирске участвовало около 2500 человек.

Координатор новосибирского штаба Навального, депутат горсовета Сергей Бойко и его помощница Елена Носковец были задержаны 22 января.

На следующий день суд назначил Бойко 28 суток ареста за повторно нарушение порядка организации массовой акции. Носковец была арестована на восемь суток, еще один сотрудник штаба Даниил Маркелов - на десять. Задержанный на митинге сотрудник штаба Навального Кирилл Левченко 25 января был арестован на девять суток за организацию массового мероприятия без подачи уведомления.