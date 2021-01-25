В ряде городов Сибири арестовали сотрудников штабов Навального

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Новосибирска в понедельник арестовал на 9 суток задержанного во время митинга в городе в субботу, 23 января, сотрудника штаба оппозиционера Алексея Навального Кирилла Левченко.

Левченко признан виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), говорится в сообщении суда.

Кроме того, в субботу были арестованы, соответственно, на 10 и 8 суток еще один сотрудник штаба - Даниил Маркелов - и помощница независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко Елена Носковец.

Как сообщалось, сам Бойко, который также является координатором новосибирского штаба Навального, в субботу был арестован на 28 суток, его суд признал виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторная организация несанкционированного массового мероприятия).

В субботу в Новосибирске прошли несанкционированные шествие и митинг в поддержку Навального, в которых, по данным правоохранительных органов, приняло участие около 2,5 тыс. человек. По данным "ОВД-инфо", в Новосибирске в субботу были задержаны 98 человек, в ГУ МВД России по региону эти данные не комментируют.

Барнаул

Октябрьский районный суд Барнаула в понедельник арестовал на 10 суток координатора штаба Навального Вадима Останина и координатора "Весны" Андрея Скультецкого, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Останин был задержан в субботу еще до начала акции, сообщал штаб Навального в твиттере.

Несанкционированная акция в Барнауле была заявлена как прогулка по Ленинскому проспекту от площади Советов, начало которой было намечено на 14:00 по местному времени. Однако в это же время на площади Советов начался митинг ЛДПР в поддержку демократии и честных выборов в 2021 году.

Полиция оцепила площадь и не пропускала туда никого из пришедших на акцию в поддержку Навального. Через некоторое время участники акции направились по Ленинскому проспекту в сторону площади Свободы, однако на полпути сотрудники полиции со щитами преградили им путь. Некоторые участники акции были задержаны, однако официальной информации о количестве задержанных, как о числе участников акции в целом, нет.

Иркутск

Кировский райсуд Иркутска в понедельник назначил административный арест заместителю координатора местного штаба Алексея Навального Захару Сарапулову за нарушение порядка проведения несанкционированных шествия и митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП РФ), которые прошли в городе в субботу.

Сарапулов арестован на 10 суток, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Там добавили, что постановление суда не вступило в силу, может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии.

Ранее иркутский штаб Навального в соцсетях сообщал, что Сарапулов был задержан в субботу до не согласованной с властями акции.

Несанкционированные шествие с митингом в поддержку оппозиционера Навального прошли в Иркутске также днем в субботу. Участники акции начали движение с улицы Урицкого, прошли по улицам Карла Маркса и Ленина, затем через сквер имени Кирова подошли к зданию правительства Иркутской области, на крыльце которого и площади перед ним устроили митинг. Завершилась акция спустя почти два часа после начала.

По предварительным данным администрации Иркутска, участниками несанкционированной акции стали порядка 2,5 тыс. человек. Акция прошла без происшествий и задержаний.

Кемерово

Ранее сообщалось, что в Кемерово арестованы координатор штаба Навального и участник несогласованного митинга. Координатор кемеровского штаба Алексея Навального Станислав Калиниченко признан виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

"Постановлением суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на семь суток", - говорится в пресс-релизе суда.

Вместе с ним к 10 суткам ареста приговорен участник несанкционированного митинга Николай Зонов, который был признан виновным по ст.19.3 ч.1 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Красноярск

Адвокат Владимир Васин на своей странице в соцсетях сообщал, что в воскресенье, 24 января, суд в Красноярске арестовал на восемь суток координатора местного штаба Навального Анну Корсакову за организацию несанкционированной публичной акции (по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Защита намерена обжаловать это решение.

По официальным данным администрации Красноярска, в несанкционированных шествии и митинге в поддержку Навального, прошедших в краевом центре в субботу, приняли участие менее тысячи человек.

"Мы даем цифру 800 человек, это считала полиция", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы мэрии.

Субботний митинг начался на Красной площади в центре Красноярска, затем перешел в шествие по улицам города. Какое-то время участники стояли у здания краевого правительства, скандировали лозунги и держали плакаты в поддержку Навального. Все это время ОМОН расставлял заграждения на улицах и площадях, пытаясь разделить толпу. Несколько столкновений с силовиками произошло у здания красноярской мэрии. Когда кто-то бросил в сторону отряда Росгвардии петарду, активистов митинга начали задерживать.