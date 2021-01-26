Патрушев счел, что Навальный интересен Западу для дестабилизации в РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что Запад заинтересован в оппозиционном политике Алексее Навальном для дестабилизации обстановки в России.

"Западу нужен этот "деятель" для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых "Майданов". К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты", отвечая на вопрос о Навальном.

"Он, этот "деятель", неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом", - сказал Патрушев.

Отвечая на вопрос, возможно ли восстановить отношения, если украинские политики заявляют, что необходимо разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального, Патрушев заявил: "Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного".

Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево" после возвращения в Россию из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. 18 января Химкинский суд на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера под стражу до 15 февраля. Защита Навального направила апелляционную жалобу на решение суда.