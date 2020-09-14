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Единороссы потеряли большинство в горсовете Новосибирска

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На выборах горсовета Новосибирска, по предварительным данным, кандидаты от "Единой России" получат 44% мест (22 мандата из 50), в предыдущем созыве у них было 33 места. Это следует из данных системы ГАС "Выборы".

Выдвиженцы от КПРФ выиграли в восьми округах, на прошлых выборах - в 12. Кандидаты от ЛДПР победили в четырех округах (в прошлом составе совета их было двое).

Также в совет прошли 14 самовыдвиженцев, в том числе пять участников оппозиционной коалиции "Новосибирск-2020", лидером которой является Сергей Бойко, глава местного штаба Алексея Навального.

Еще по одному креслу в горсовете достанется членам партий "Зеленые" и "Родина".

Также единороссы потеряли большинство в городской думе Томска, при этом в собрание прошли два представителя местного штаба Навального.

Новосибирск Единая Россия ЛДПР КПРФ Сергей Бойко

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