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ВВП Южной Кореи в 2020 году показал худшее снижение более чем за 20 лет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ВВП Южной Кореи упал в 2020 году на 1% в 2020 году, это наихудшая динамика показателя со времен азиатского финансового кризиса 1998 года, свидетельствуют предварительные данные Центробанка страны.

Экономика вернулась к росту в третьем квартале 2020 года после резкого спада во втором, однако в конце года потеряла импульс на фоне новой волны заболеваемости COVID-19.

ВВП Южной Кореи в октябре-декабре увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом после скачка на 2,1% в июле-сентябре. Эксперты в среднем ожидали роста ВВП в четвертом квартале на 0,7%.

Частное потребление в последнем квартале 2020 года сократилось на 1,7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, государственные расходы - на 0,4%. Тем временем, капиталовложения бизнеса увеличились на 1,4%, экспорт вырос на 5,2%, импорт - на 2,1%.

В годовом выражении объем ВВП Южной Кореи в четвертом квартале снизился на 1,4% после уменьшения на 1,1% в третьем квартале. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал падение ВВП на 1,7%.

Согласно прогнозу южнокорейского ЦБ, ВВП страны увеличится на 3% в 2021 году.

Хроника 27 января 2020 года – 26 января 2021 годаЭкономический кризис
Южная Корея Сеул коронавирус

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