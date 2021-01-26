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В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади

В Москве на лето запланировали книжный фестиваль на Красной площади
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в 2021 году в июне, сообщил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Хотел бы (...) поблагодарить министра (цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - ИФ) Максута Игоревича Шадаева, принявшего эстафету реализации наших совместных проектов. Знаю, что вы, уважаемый Максут Игоревич, уже обратились к руководителю администрации президента Антону Эдуардовичу Вайно с просьбой подготовить поручение главы государства о проведении в июне книжного фестиваля "Красная площадь", - сказал Нарышкин на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации.

Нарышкин выразил надежду на то, что в этом году обстоятельства проведения фестиваля окажутся более благоприятными, чем это было в прошлом году.

"Гостей на "Красной площади" будет больше, и нам вновь удастся представить лучшие книжные новинки, в том числе от региональных издательств", - добавил глава Российского исторического общества.

В 2020 году фестиваль проходил в условиях масштабных коронавирусных ограничений и карантина в столице. Вход был ограничен. Чтобы попасть на мероприятие, необходимо было прийти пешком или получить разовый цифровой пропуск для поездки на транспорте, после чего записаться на сайте фестиваля. На фестиваль не допускались дети младше семи лет и взрослые старше 65 лет.

Книжный фестиваль "Красная площадь" организован Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), Российским книжным союзом при поддержке министерства культуры РФ и правительства Москвы.

Москва Красная площадь

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