В Москве после коронавирусной паузы открылся масштабный книжный фестиваль

На книжном фестивале "Красная площадь" в Москве Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Книжный фестиваль "Красная площадь" открылся у стен Кремля от Исторического музея до Васильевского спуска, несмотря на продолжающийся режим самоизоляции из-за коронавируса в Москве.

Вход на фестиваль ограничен. Чтобы попасть на мероприятие можно прийти пешком или получить разовый цифровой пропуск для поездки на транспорте на портале mos.ru, после чего записаться на сайте "Красной площади" на один из пяти двухчасовых сеансов.

Глава Роспечати Михаил Сеславинский выразил надежду, что фестиваль поможет издательской отрасли и книготорговле восстановиться после пандемии коронавируса.

"Обе эти сферы решением правительства внесены в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от эпидемии", - сказал Сеславинский и напомнил, что государство предоставит им ряд финансовых льгот, а Роспечать финансирует около 650 наименований книг 280 издательств на общую сумму примерно в 120 млн рублей.

"Но всего этого недостаточно. Важно, чтобы к книжным прилавкам вернулся покупатель и вернулся максимально быстро", - подчеркнул чиновник.

Пока посетителей на фестивале немного, их количество визуально не превышает число сотрудников и журналистов. У всех пришедших на входе проверяют температуру бесконтактными ручными термометрами, смотрят наличие масок и перчаток. Очередей на входе не наблюдается.

Несмотря на неоднократное предупреждение организаторов о том, что для прохода на мероприятие необходимо получить билет-приглашение на его сайте, некоторые посетители уходят ни с чем - сотрудники полиции их через рамки не пропускают.

На фестиваль не допускаются дети младше семи лет и взрослые старше 65 лет. Всем гостям рекомендовано соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Для всех, кто не попадёт на фестиваль, организаторы обещают трансляцию всех его событий на сайте мероприятия.

Исполнительный директор фестиваля "Красная площадь" Андрей Гельмиза сообщал, что в один день мероприятие могут посетить 6 тысяч человек". Всего за три дня фестиваль посетят не более 18 тыс. чел. В прошлом году он длился шесть дней и его посетили около 300 тыс.

В этом году фестиваль пройдет продлится до 8 июня.