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Собянин ждет возвращения московских уличных фестивалей

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин надеется, что эпидемиологическая ситуация в городе продолжит улучшаться и можно будет вернуться к проведению больших уличных фестивалей. Он сказал это на церемонии вручения премии города Москвы 2020 года в области физкультуры, спорта и туризма.

В частности, он выразил надежду, что "театры смогут снова полноценно работать не только в театрах, но и на массовых мероприятиях, площадях и улицах Москвы".

Он обратил внимание собравшихся, что власти быстро отменяют ограничения по мере возможности.

"Спортивные залы переведены на более-менее нормальную работу, с 50% зрителей на соревнованиях, все остальные виды тренировок разрешены, никаких запретов нет", - констатировал мэр.

4 февраля Собянин допустил, что основные ограничения в Москве могут снять к маю. Он тогда добавил, что проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска.

27 января Собянин отменил обязанность работодателей отправлять на "удаленку" 30% сотрудников, теперь руководители предприятий сами могут выбирать режим работы для персонала. Кроме этого, был отменен запрет на ночную работу клубов и ресторанов.

Собянин также указал, что отмена требования о переводе 30% сотрудников в Москве на удаленный режим работы является важным решением, которое дает возможность экономике нормально развиваться, а людям - возвращаться на рабочие места и полноценно работать.

С 21 января власти Москвы разрешили театрам, кинотеатрам и концертным залам разрешили увеличить максимальное число зрителей в залах до 50% заполняемости, музеям разрешили начать принимать посетителей и проводить мероприятия. При этом пенсионерам отменили льготы при посещении культурных учреждений.

По словам мэра, при принятии решений необходимо рассматривать социально-экономическую ситуацию и отменять те запреты, которые прямо влияют на нее. Среди таковых он назвал отмену ограничений на посещение школьниками старших классов очных занятий, ограничений на работу общепита, в том числе в ночное время, а также частичных ограничений на работу театров, кинотеатров и концертных залов.

ап

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