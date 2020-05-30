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Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин

Фестиваль "Красная площадь" пройдёт 6-8 июня, несмотря на карантин
Посетители на книжном фестивале "Красная площадь" в 2018 году
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Книжный фестиваль "Красная площадь" состоится в этом году у стен Кремля 6-8 июня; все мероприятия будут доступны и для онлайн посещения на ресурсе "Онлайн.Библиогород".

Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, попасть на ярмарку можно будет при соблюдении действующих в Москве правил: прийти на фестиваль можно будет пешком, либо нужно будет оформить цифровой пропуск для разовой поездки. Кроме того, в соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями, на территории фестиваля необходимо находится в маске и перчатках.

Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию - не менее полутора метров.

На фестивале также будет проводиться регулярная дезинфекция площадок.

В этом году фестиваль будет менее масштабным, чем в прошлые годы. На Красной площади организуют несколько площадок: "Главная сцена", "Детская сцена", "Художественная литература", "Нон-фикшн", "Музейная линия", "История отечества". Гости смогут познакомиться с книжными новинками. Лучшие книги посетителям представят более 200 издательств.

В фестивале примут участие писатели и поэты, известные артисты и музыканты, которые подготовят программы по мотивам литературных произведений, а ведущие музеи страны расскажут о своих издательских программах и о запланированных выставках. Отдельная образовательная и развлекательная программа предусмотрена для детей.

Ранее в Роспечати сообщали, что проведение ежегодного литературного фестиваля (в этом году он пройдет уже в шестой раз) под угрозой, но на этой неделе стало известно, что Роспотребнадзор всё же скорее всего согласует его проведение в его обычные даты.

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