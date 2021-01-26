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Правообладатели смогут удалять ссылки на пиратский контент из поисковиков

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций готовит изменение в законодательство, благодаря которому все правообладатели получат право удалять ссылки на пиратский контент из поисковой системы, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Мы понимаем, как важно уменьшать объемы пиратства (...) Мы сейчас приступили к подготовке изменений в наш отраслевой закон об информации и информационных технологиях и защите информации, которые позволяют всем без исключения правообладателям из поисковой выдачи удалять ссылки на пиратский контент. Нам кажется, что это очень востребованная мера", - сказал Шадаев во вторник на заседании оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ.

Он отметил, что министерство планирует разработать комплекс технологических мер, которые будут направлены на предотвращения распространения пиратского контента.

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