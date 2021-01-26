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Думский комитет поддержал внесудебную блокировку оправдания экстремизма

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Думский комитет по информационной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект о возможности внесудебной блокировки информации с обоснованием или оправданием экстремизма или терроризма.

Законопроект №986111-7 был внесен в Госдуму в июле 2020 года. Его авторами числятся несколько депутатов, в том числе председатель думской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством Василий Пискарев и Наталья Поклонская.

Поправки в закон об информации предусматривают расширение оснований для блокировки сайтов Роскомнадзором во внесудебном порядке - по решению генерального прокурора или его заместителей. Пока часть 1 статьи 15.3 закона позволяет Генпрокуратуре инициировать блокировку без решения суда только тогда, когда ресурс прямо призывает к осуществлению экстремистской и террористической деятельности и массовым беспорядкам.

Депутаты предложили блокировать не только призывы, но и "информацию экстремистского и террористического толка" - когда ресурс обосновывает или оправдывает экстремизм и терроризм.

В июле Пискарев объяснял, что "законопроект направлен не только на повышение безопасности информационного пространства, но и на предотвращение радикализации несовершеннолетних". Он отмечал, что "подростки в силу возрастных особенностей наиболее подвержены негативному влиянию".

Для примера он приводил, что все чаще встречаются "случаи обеления нацистских военных преступников, их пособников, коллаборационистов и оправдания их преступлений", а прославление нацизма "представляется как реализация права на свободу выражения мнения". Депутат выражал уверенность, что подобные "деструктивные" публикации, представляют угрозу для жизни и здоровья детей".

Василий Пискарев Госдума Наталья Поклонская Генпрокуратура

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