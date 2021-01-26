В Москве после 23 января на родителей четырех подростков составили протоколы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Москве родителей четырех подростков, участвовавших в несогласованной акции 23 января, привлечены к административной ответственности, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Ранее она узнала от правозащитников, что в Москве в минувшую субботу задержали четырех несовершеннолетних и доставили в отдел МВД по району Фили-Давыдково.

"По нашему обращению ГУ МВД России по Москве провело проверку. Действительно, туда были доставлены четыре ребенка, к ним были приглашены родители, двое несовершеннолетних 14 лет, одна девочка 15 лет и один молодой человек 17 лет", - написала Москалькова в инстаграме.

На родителей задержанных составили протоколы по статье 5.35 КОАП о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

"В отношении 17-летнего молодого человека составлен административный протокол по статье 20.2 часть 5 (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), добавила омбудсмен.

Всех четверых отпустили по домам, и "ни родители, ни несовершеннолетние с жалобами на действия сотрудников не обращались", добавила Москалькова

"Право на свободу слова должно осуществляться в соответствии с законом. Игнорирование закона приводит к хаосу. Хаос всегда ведет к массовому нарушению прав. Необходимо защищать права обеих сторон", - предупредила омбудсмен.

Накануне акций в поддержку Алексея Навального СКР возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в опасные противоправные действия. О недопустимости вовлечения детей в несанкционированные акции заявляли в МВД, Кремле и мэрии Москвы.

26 января Москалькова также сообщила, что по итогам акций омбудсмены в пяти регионах получили в общей сложности 45 жалоб.