Путин осудил незаконные митинги как средство реализации политических амбиций

Сотрудник полиции задерживает участника акции протеста в Москве Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Ответственные политики не должны прибегать к незаконным массовым акциям для реализации своих целей и амбиций, считает президент Владимир Путин. Он сказал это на встрече со студентами 25 января.

"Все события подобного рода, о которых я сейчас говорил, - никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить какие-то свои амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики, - заявил президент. - Так политика не делается, во всяком случае, ответственная".

"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом", - сказал он и добавил, что "всё, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

Он напомнил, что в российской истории много примеров, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения". Для примера он привел события, которые привели к крушению Российской империи и к развалу СССР.

"Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних, - продолжил президент. - Так поступают террористы, которые впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко как бы фокус смещается, но по сути это то же самое".

Путин еще раз отметил: "Все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству в рамках служебных обязанностей и в рамках закона. Надеюсь, нам удастся таким образом двигаться и дальше".

Он напомнил о судьбе участников штурма Капитолия 6 января в Вашингтоне.

"Что с этими людьми сделают? Как сказал один из руководителей ФБР: "У нас длинные руки. Всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От пятнадцати до двадцати пяти лет, как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами, но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет", - добавил Путин.

Он напомнил, что в 1993 году танки стреляли по зданию Верховного совета.

"Молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков. Прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно. Совсем молодые люди, если школьники, то они этого не видели и не слышали. Для них это все равно, что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, что они даже не чувствуют ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить и ни в коем случае, особенно ответственные люди, не должны этого допускать", - сказал Путин.

23 января в ряде городов России прошли несанкционированные уличные акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального.

Он был задержан 17 января по прилете из Германии и арестован на следующий день до 15 февраля. 19 января его соратники выпустили фильм-расследование о "дворце Путина" в Геленджике, находящемся под охраной ФСО. 25 января Путин заявил, что эта недвижимость не принадлежит ни ему, ни его близким, а в фильме, который он смотрел отрывками, был монтаж.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков несколько раз отрицал связь "дворца" с Путиным, называл расследование "чушью" и "качественной клюквой", и называл целью подобных фильмов "раскачку ситуации". Песков также отмечал, что люди имеют право на выражение недовольства, но делать это на несогласованных акциях недопустимо.