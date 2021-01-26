Правозащитники пожаловались в СК на действия полиции 23 января

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Правозащитный фонд "Общественный вердикт" (включен в реестр НКО, исполняющих функции иностранных агентов) заявил в СКР о преступлении со стороны сотрудников полиции и Росгвардии во время несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 января. Организация просит провести проверку и привлечь виновных к уголовной ответственности.

"Многочисленные произвольные и грубые задержания граждан, собравшихся на мирную акцию протеста 23 января, незаконное применение спецсредств, избиение уже задержанных и людей, находящихся рядом, - все эти факты незамедлительно должны быть проанализированы следователями и получить юридическую оценку правоохранительных органов", - требуют в фонде.

Правозащитники пишут, что в обращении СК указали "восемь случаев насильственных действий сотрудников правоохранительных органов в отношении граждан только в Москве и Петербурге". Юристы фонда обнаружили на видеозаписях, выложенных в СМИ и соцсетях "около десятка фактов чрезмерного и необоснованного применения силы, спецсредств, незаконных болевых приемов".

"Все эти составы преступлений относятся к публичному обвинению - то есть должны быть расследованы вне зависимости от наличия или от отсутствия заявления пострадавшего в правоохранительные органы, независимо от тяжести вреда здоровью", - заключили в фонде.

23 января в разных городах прошли несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального. На задержанных на этих акциях составили административные протоколы, в том числе за нарушение порядка проведения и организации публичной акции, за неповиновение полицейским, за отсутствие масок. Также были возбуждены уголовные дела о применении насилия к полицейским и о вовлечении детей в массовые беспорядки.

В Петербурге 54-летняя Маргарита Юдина попала в больницу после удара ногой в живот от полицейского. Перед ней извинились, однако после выписки она сказала, что все же подаст заявление в СКР.