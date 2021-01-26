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Хинштейн отозвал запросы в СК и прокуратуру о нокауте петербурженки полицейским

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что отозвал свои запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, который в Петербурге 23 января ударил женщину ногой в живот.

Только в понедельник Хинштейн написал в твиттере, что направил такие запросы о полицейском, который, по его мнению, необоснованно применил физическую силу к женщине. "Цветы и последующие извинения - это, конечно, хорошо, только требования закона они не отменяют!" - отметил депутат.

Во вторник он рассказал, что отозвал запросы, подробно обсудив ситуацию с руководством МВД и прокуратуры.

"Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину, как реальную угрозу, жестко на нее среагировав, - написал депутат в твиттере. - Это серьезно меняет дело".

"Вдвойне опасно, что организаторы новых майданов пытаются сейчас максимально опорочить силовиков, изображая их палачами и карателями. Увы, мы знаем, что происходит в тех странах, где власть предает и сдает людей в погонах. Оплошность одного бойца - не должна бросать тень на всех", - добавил Хинштейн.

Он также пообещал заступиться перед руководством Росгвардии за контрактника, который поддержал в соцсетях действия петербургского полицейского, и попросить, чтобы его не увольняли.

23 января 54-летняя Маргарита Юдина из Луги на Площади Восстания вышла навстречу группе полицейских, которые уводили задержанного, и спросила, за что его задержали. Один из силовиков ударил ее ногой, она упала на спину. Ее госпитализировали в реанимацию. В МВД пообещали проверить случившееся.

В больнице перед Юдиной извинился начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. После выписки Юдина сказала, что все же подаст заявление в СКР.

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Александр Хинштейн Петербург МВД Маргарита Юдина Росгвардия Алексей Навальный СКР

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