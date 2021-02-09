В Тель-Авиве начали прививать от COVID иностранцев и будущих беженцев

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В израильском Тель-Авиве со вторника начали проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса COVID-19 для иностранцев и соискателей статуса беженцев, сообщает агентство Associated Press.

У центров вакцинации выстроились очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, - граждане Филиппин, Молдавии и Нигерии.

Израиль получил уже свыше 3,5 млн первых доз вакцины Pfizer от коронавируса и около 2,1 млн единиц второй дозы. В стране также одобрена вакцина компании Moderna.

Ззаболеваемость в Израиле остается на высоком уровне. С начала пандемии в стране зафиксировали более 700 тыс. случаев заражения коронавирусом, 5,1 тыс. человек скончалась.