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Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ

Профильный комитет Думы заявил о необходимости "COVID-паспортов" в РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "COVID-паспортов" со строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации.

"Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов, и дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация может быть использована. То, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы и всего остального, для принятия управленческих и организационных решений - в этом не просто нет никаких сомнений, - это 100% так", - сказал Морозов на заседании комитета во вторник.

В результате работы такой системы появляется массив данных для оперативного анализа. Большие данные, пояснил парламентарий, помогают системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов, анализировать бюджеты и строить прогнозы. Аналитика и искусственный интеллект, добавил Морозов, открывают "невероятные возможности".

"Это все здорово, это совсем новый мир. Но каждый раз нужно понимать, как мы этим управляем", - сказал Морозов.

По его словам, при создании нормативной базы для таких решений нужно отдельно прописывать вопросы защиты персональных данных и защиту информационных систем, как это было сделано в случае с законом о телемедицине.

Накануне, 18 января, глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске в республике проекта "Антиковидный паспорт". Он пояснил, что документ получат перенесшие COVID-19 и имеющие антитела, а также вакцинированные жители региона.

Предполагается, что по такому паспорту можно будет получить определенные скидки и преференции в магазинах, учреждениях, а также рассчитывать на снятие ограничений по этому заболеванию.

В декабре прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения "ковидных паспортов". "Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами - конечно, это недопустимо", - заявила она тогда журналистам.

Хроника 09 января 2020 года – 19 января 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Дмитрий Морозов Коронавирус

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