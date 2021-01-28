В РФ усовершенствуют систему идентификации мигрантов

Мигранты, которые планируют пробыть в РФ более трех месяцев, должны будут проходить медосвидетельствование

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия усовершенствует систему идентификации мигрантов, которым при въезде на территорию страны не требуется оформление визы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня также обсудим инициативы в сфере миграционного законодательства. Изменения коснутся тех, кто приезжает из стран Евразийского союза", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что в прошлом году на территории России находилось порядка 2,5 млн граждан этих государств. "Будет усовершенствована система идентификации мигрантов, для въезда которых не требуется оформления визы. И все, кто планирует остаться в России более трех месяцев, должны проходить обязательное медицинское освидетельствование. Сегодня это необходимое условие, учитывая ситуацию с распространением коронавируса и других опасных инфекций", - сказал премьер.